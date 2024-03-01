Клуб РПЛ потроллил «Спартак», разместив рекламу на его стадионе

Воронежский «Факел» в своем Telegram-канале пошутил по поводу состояния газона московского «Спартака», разместив на его стадионе баннер.

»«Спартак», агрономы в городе?» — гласит баннер с изображением трактора.

29 февраля стало известно, что комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила поле «Лукойл Арены» к проведению матча с воронежским «Факелом» в 20-м туре чемпионата России. Встреча состоится 10 марта. «Спорт-Экспресс» сообщил, что приоритетом для «Спартака» является перенос матча в «Лужники», также запасным вариантом стала «Арена Химки». В «Торпедо» выступили против переноса игры в «Лужники» (команда проводит там свои матчи).

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Первую встречу после рестарта чемпионата красно-белые проведут против «Зенита» в Санкт-Петербурге 2 марта. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

Ранее Булыкин рассказал, от чего зависит зрелищность матча «Зенит» — «Спартак».