Дзюбу обвинили в некорректном отношении к Семаку

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил отношения нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера «Зенита» Сергея Семака. Его слова передает «Чемпионат».

«Дзюба себя некорректно ведет по отношению к Семаку. Артем, ты же под его руководством чемпионом становился! Пускай это остается на совести Дзюбы. Может быть, когда-то он прозреет, лет в 50-60, и будет иначе относиться к жизни. Это его проблемы. Мы относимся к нему как к футболисту, а лезть в личную жизнь или какие-то дрязги спортивным журналистам не стоит», — сказал Орлов.

Дзюба на протяжении семи лет выступал за «Зенит».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу сезона-2022/23. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее первый тренер Дзюбы заявил, что новичок «Локо» может завершить карьеру Дзюбы.