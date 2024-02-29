Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» сравнил силу команд перед их встречей в РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший и в санкт-петербургском «Зените», и в московском «Спартаке», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что победы действующих чемпионов России в товарищеских матчах не говорят о том, что у зенитовцев обязательно будет преимущество над «Спартаком» в игре, которая будет для команд первой после возобновления сезона в Российской премьер-лиге.

«Ребята говорят, что «Зенит» будет прямо на голову сильнее «Спартака». Я бы так не говорил. Это первая игра после сборов, этот момент всегда имеет значение. «Зенит» действительно уверенно и хорошо выступал в зимнем турнире, но соперник, честно говоря, были так себе. 17:1 и другие матчи – статистика ни о чем не говорит. С тем же «Уралом» когда «Зенит» столкнулся, еле-еле забили на последней минуте. «Спартак», уверен, постарается дать бой, а в футболе может что угодно произойти. Тем более физически все ребята будут подготовлены хорошо, а как пойдет игра – неизвестно», — считает Деменко.

Занимающий второе место с 36 очками «Зенит» примет в матче 19-го тура на своем стадионе «Спартак», идущий в таблице РПЛ пятым с 30 баллами. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший за осеннюю часть сезона 38 очков.

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