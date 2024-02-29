В «Спартаке» объяснили, из-за чего пострадал газон стадиона

Пресс-служба московского «Спартака» объяснила решение комиссии Российской премьер-лиги (РПЛ) перенести матч с воронежским «Факелом» с «Лукойл Арены» на другой стадион.

«Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля. Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии.

Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона.

Ряд экcтренных мер по воccтановлению качеcтвенных характериcтик поля, принятых и проведенных агротехничеcкой cлужбой, даcт результат позже. Повторный оcмотр комиccии РПЛ по допуcку футбольных полей запланирован на начало марта», — говоритcя в cообщении.

2 марта «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. 29 февраля пресс-служба красно-белых сообщила, что клуб провел заключительную тренировку на сборе в Дубае и вылетел в Санкт-Петербург.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает столичное «Динамо» (32 очка).

Ранее тренер «Спартака» назвал единственную цель на сезон.