РПЛ запретила «Спартаку» проводить матч на «Лукойл Арене»

Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила поле домашнего стадиона московского «Спартака» «Лукойл Арена» к проведению матча с воронежским «Факелом». Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

«Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и Стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с регламентом РПЛ «Спартак» должен 1 марта сообщить лиге о месте проведения матча 20-го тура чемпионата страны с «Факелом». В противном случае время и место матча будет назначено РПЛ. Допуск «Лукойл Арены» к проведению матчей будет определен по результатам еженедельного мониторинга футбольного поля.

2 марта «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. 29 февраля пресс-служба красно-белых сообщила, что клуб провел заключительную тренировку на сборе в Дубае и вылетел в Санкт-Петербург.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что лидера «Спартака» задержали в Дубае.