Промеса задержали в Дубае

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес задержан на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум» и уже несколько часов находится в отделении полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Голландец не смог вылететь из ОАЭ, где находился на сборах красно-белых. 29 февраля команда должна была улететь в Санкт-Петербург. На борт пустили всех, кроме Промеса. По информации Baza, вместе с ним остались сотрудники службы безопасности команды. Причина задержания пока неизвестна.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

2 марта «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее легенда «Спартака» назвал главный козырь команды в матче с «Зенитом».