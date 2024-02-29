Игрок «Зенита» рассказал, кто виноват во втором месте команды в РПЛ

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о месте петербургской команды перед рестартом чемпионата России. Его слова передает Sports.

«Весной мы классно отпраздновали титул на стадионе, затем проехались на автобусе по городу, нас очень тепло приветствовали болельщики. Думаешь, мы не хотим пережить это снова?

В том, что «Зенит» идет вторым, виноваты только мы: нельзя было проигрывать «Динамо», «Локомотиву» и «Оренбургу». Если ты столько проигрываешь в первом круге, то недостоин лидерства», — сказал Кассьерра.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе после 18 туров 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России возобновится после паузы в марте 2024 года. В первом матче после паузы «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет со «Спартаком». Встреча команд пройдет 2 марта в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что четыре игрока «Спартака» не полетели на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербург.