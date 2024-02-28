Раскрыто уникальное качество Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, что отличает капитана команды Криштиану Роналду от всех футболистов мира. Слова специалиста передает SAPO Desporto.

«Я поработал уже со многими игроками, но Криштиану отличает от всех тот факт, что он всегда испытывает необходимость быть подготовленным на таком уровне, чтобы оставаться лучшим. Это необычайный голод, который очень трудно развить», — сказал Мартинес.

Также главный тренер сборной Португалии отметил, что на предстоящем чемпионате Европы — 2024 его команду поведут вперед два ветерана — 39-летний Роналду и 41-летний защитник Пепе.

«Пепе показывает отличный пример для всех, кто хочет играть в Лиге чемпионов (защитник выступает за португальский «Порту» и сумел одержать сенсационную победу над лондонским «Арсеналом» в первом матче 1/8 финала ЛЧ. — «Газета.Ru»). Роналду же в свои 39 лет сумел стать единственным игроком, который достиг отметки в 200 матчей за сборную. Бесспорно, это два эталонных футболиста», — подчеркнул Мартинес.

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