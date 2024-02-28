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Первый тренер Дзюбы заявил, что новичок «Локо» может завершить карьеру Дзюбы

Тренер Шупляков: Хамулич может завершить карьеру Дзюбы

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Александр Шупляков считает, что форвард готовит почву после ухода из футбола. Его слова передает Metaratings.

«Похоже, у Артема появляются мысли о завершении карьеры. Может быть, его физическая готовность уже говорит об этом.

Не думаю, что он сдался, но что-то прикидывает. Не исключено, что босниец может завершить карьеру Дзюбы. Давайте посмотрим. Мы можем и заблуждаться. Возможно, о завершении карьеры скоро объявят. Думаю, к маю узнаем о будущем Артема», — сказал Шупляков.

Зимой «Локомотив» объявил о трансфере 23-летнего нападающего «Тулузы» Саида Хамулича.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу сезона-2022/23. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Дзюба одним словом ответил на вопрос о карьере в кино.

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