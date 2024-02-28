Первый тренер Дзюбы заявил, что новичок «Локо» может завершить карьеру Дзюбы

Детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Александр Шупляков считает, что форвард готовит почву после ухода из футбола. Его слова передает Metaratings.

«Похоже, у Артема появляются мысли о завершении карьеры. Может быть, его физическая готовность уже говорит об этом.

Не думаю, что он сдался, но что-то прикидывает. Не исключено, что босниец может завершить карьеру Дзюбы. Давайте посмотрим. Мы можем и заблуждаться. Возможно, о завершении карьеры скоро объявят. Думаю, к маю узнаем о будущем Артема», — сказал Шупляков.

Зимой «Локомотив» объявил о трансфере 23-летнего нападающего «Тулузы» Саида Хамулича.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу сезона-2022/23. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Дзюба одним словом ответил на вопрос о карьере в кино.