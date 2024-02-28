Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Романцев обратился к Захаряну

Романцев призвал игрока «Реала Сосьедад» Захаряна не слушать диванных аналитиков

close
100%
Daisuke Nakashima/Global Look Press

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев заявил, что полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в подходящую команду. Своим мнением он поделился со «Спорт-экспрессом».

«Для быстрого, техничного и смекалистого Арсена «Реал Сосьедад» вполне подходящий вариант. Меня возмущает то, как пишут у нас о его игре. «Ничего не показал», «был незаметен», «ничем не запомнился», «час без ударов» — ну и что? Да парень только притирается к новой команде, ищет себя.

Проблем добавляет и то, что она сейчас переживает спад. Дайте ему встать на ноги, поддержите — ведь он же все это читает! Арсен, не обращай внимания на эту трескотню диванных аналитиков. И вспомни Дунаевского — только сильным покоряются моря!» — заявил специалист.

23 февраля «Реал Сосьедад» встречался с «Вильярреалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. На 71-й минуте игры Захарян в игровом эпизоде столкнулся с защитником соперника, а упав на газон, повредил правую руку. После чего он в сопровождении медиков покинул поле. Встреча завершилась поражением «Реала Сосьедад» со счетом 1:3.

Захарян перешел в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023 года. Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Он провел 29 матчей за испанский клуб во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Ранее капитан сборной Испании рассказала о боли после поцелуя Рубиалеса.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами