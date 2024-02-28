Романцев обратился к Захаряну

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев заявил, что полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в подходящую команду. Своим мнением он поделился со «Спорт-экспрессом».

«Для быстрого, техничного и смекалистого Арсена «Реал Сосьедад» вполне подходящий вариант. Меня возмущает то, как пишут у нас о его игре. «Ничего не показал», «был незаметен», «ничем не запомнился», «час без ударов» — ну и что? Да парень только притирается к новой команде, ищет себя.

Проблем добавляет и то, что она сейчас переживает спад. Дайте ему встать на ноги, поддержите — ведь он же все это читает! Арсен, не обращай внимания на эту трескотню диванных аналитиков. И вспомни Дунаевского — только сильным покоряются моря!» — заявил специалист.

23 февраля «Реал Сосьедад» встречался с «Вильярреалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. На 71-й минуте игры Захарян в игровом эпизоде столкнулся с защитником соперника, а упав на газон, повредил правую руку. После чего он в сопровождении медиков покинул поле. Встреча завершилась поражением «Реала Сосьедад» со счетом 1:3.

Захарян перешел в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023 года. Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Он провел 29 матчей за испанский клуб во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Ранее капитан сборной Испании рассказала о боли после поцелуя Рубиалеса.