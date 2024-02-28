Третья ракетка России объяснил разницу между Москвой и Дубаем

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал в интервью ТАСС, в чем разница между Москвой и Дубаем.

«До 16 лет жил в Москве и тренировался в «Спартаке». Условия в Москве такие, что тренируешься в зале восемь месяцев в году, а мы 12 месяцев в году играем на солнце. Это первая причина.

Разницу между между двумя городами ощущаю так: Дубай — это Москва на море. Сейчас здесь очень много россиян, русскоговорящих. Опять же, это давно стало местом, куда все русские ехали, [люди] из Казахстана, стран СНГ. И просто здесь много европейцев, американцев. Мне здесь комфортно. Шесть месяцев в году живем здесь», — заявил спортсмен.

24 февраля Хачанов стал победителем турнира ATP 250 в Дохе, призовой фонд которого составляет около $1,4 млн.

В финале турнира он встречался с Якубом Меншиком из Чехии. Игра продолжалась 1 час 50 минут и завершилась победой россиянина в двух сетах — 7:6 (14:12), 6:4.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Хачанов, набравший 2260 очков, занимает 15-е место. Теперь 27-летний теннисист является победителем шести турниров под эгидой организации.

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