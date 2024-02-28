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Стало известно о разговоре Мбаппе и Макрона

Форвард «ПСЖ» Мбаппе встретился с президентом Франции Макроном на званом ужине

Футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе поужинал с президентом страны Эммануэлем Макроном по случаю официального визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом стало известно RMC Sport.

По информации издания, Мбаппе стал единственным действующим спортсменом, приглашенным на встречу. В ходе разговора Макрон, улыбаясь, обратился к Мбаппе и произнес фразу: «Ты создашь нам еще много проблем».

На мероприятии также присутствовал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе заявил главе «ПСЖ» о своем уходе. По информации Marca, в тот день Мбаппе также заявил ему о соглашении с «Реалом», которое будет рассчитано на пять лет. Игрок перейдет в испанский клуб летом 2024 года в статусе свободного агента.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче чемпионата Франции, в которых сумел забить 21 мяч и сделать четыре результативные передачи. «ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Ранее «Реал» захотел купить второго Мбаппе.

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