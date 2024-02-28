Стала известна разница между российскими и латиноамериканскими игроками

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сравнил российских и латиноамериканских футболистов, заявив, что россиянам нужна легкость, передает «Спорт-Экспресс».

«Русские футболисты редко сканируют, что происходит за спиной Латиноамериканцы более талантливые и ловкие, в этом разница. Я не говорю, что нет хороших российских футболистов. Но им нужна легкость», — сказал Личка.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). Четвертое место занимает московский «Локомотив», набрав 31 очко. Замыкает пятерку московский «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля имеют в активе 30 очков.

«Динамо» 3 марта сыграет с «Локомотивом».

Ранее «Зенит» стал худшим клубом России из-за трансферов.