Мадридский «Реал» купит второго Мбаппе

Мадридский «Реал» купит младшего брата Килиана Мбаппе — Этана. Об этом сообщает RMC Sport.

Как утверждает издание, Мбаппе и его семья попросили «Реал» подписать 17-летнего Этана Мбаппе. В испанском клубе дали согласие на вторую сделку.

«Семья Мбаппе и сам Килиан несколько дней назад попросили «Реал» также подписать его брата Этана Мбаппе. «Реал» подумал и в конечном итоге согласился», — отметил журналист Эдуардо Инда.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе-младший провел всего лишь минуту.

Нынешний контракт Мбаппе-старшего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 20 матчах Лиги 1, в которых сумел 21 раз отличиться (шесть с пенальти) и сделать четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что эмир Катара не будет уговаривать Мбаппе остаться в «ПСЖ».