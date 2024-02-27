Валиева стала членом жюри в КВН

Российская фигуристка Камила Валиева находится в числе членов жюри на второй игре 1/8 финала Высшей лиги КВН. Об этом сообщает ТАСС.

27 февраля в Центральном академическом театре Российской армии проходит съемка второй игры 1/8 финала Высшей лиги КВН. В роли ведущего мероприятия выступает шоумен Дмитрий Хрусталев.

«Для нас все равно олимпийская чемпионка», — заявил Хрусталев во время представления фигуристки.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Роднина не увидела смысла в оспаривании медалей Олимпиады для фигуристов.