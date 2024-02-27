Дзюба рассказал, что спросил бы у Путина при личной встрече

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба признался, что у него однажды был разговор с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает РИА Новости.

«Что спросил бы у Путина? Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду», — сказал Дзюба.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу сезона-2022/23. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

С 2011 по 2021 год Дзюба защищал цвета сборной России. Нападающий провел за национальную команду 55 матчей, забив 30 мячей. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу.

Ранее экс-игрок сборной России Погребняк призвал не делать из него дурака.