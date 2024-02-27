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Экс-игрок сборной России Погребняк призвал не делать из него дурака

Футболист Погребняк о завершении карьеры: не надо из меня делать дурака

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РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк ответил на вопрос о завершении своей карьеры. Его слова передает «Матч ТВ».

«Как сейчас обстоит ситуация с завершением профессиональной карьеры? Это вопрос, который комментировать бессмысленно. Все и так все понимают. Могу ли я сказать официально, что завершил? Не надо из меня делать дурака. Уже три года прошло. Получилось так, как получилось», — сказал Погребняк.

Последним клубом Погребняка был екатеринбургский «Урал», за который он выступал с 2017 по 2021 год. Также в России Павел известен по играм за «Динамо», «Зенит» и «Томь». За свою карьеру россиянин успел поиграть в немецком «Штутгарте», английских «Фулхэме» и «Рединге».

На счету нападающего 33 матча за сборную России.

Погребняк является обладателем Кубка УЕФА в составе «Зенита» и лучшим бомбардиром турнира в сезоне 2007/08. Также он в составе петербургского клуба стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Глушаков подписал контракт с клубом из Армении.

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