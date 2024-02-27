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Стали известны капитаны команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Туктамышева, Загитова и Щербакова станут капитанами на Кубке Первого канала

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева, Алина Загитова и Анна Щербакова будут капитанами команд на Кубке Первого канала. Об этом сообщает Первый канал.

Командный турнир пройдет 2-3 марта 2024 года в Санкт-Петербурге. Жеребьевка состоится 1 марта.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

Щербакова — чемпионка мира — 2021, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), двукратная серебряная призерка чемпионата Европы (2020). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 году. В 2022 году она выиграла серебро на национальном первенстве.

Ранее Щербакова рассказала олимпийский секрет.

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