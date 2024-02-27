Телеведущая Харисова опубликовала фото в купальнике

Телеведущая Камиля Харисова, известная по работе в футбольном «Спартаке», казанском «Ак Барсе» и «Матч ТВ», опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она позирует в купальнике и бейсболке казанского «Ак Барса».

Ничего так не украшает девушку, как «Ак Барс», — написала Харисова.

Харисова родилась в 1996 году в Набережных Челнах. Она несколько раз участвовала в конкурсах «Мисс Татарстан», завоевав в 2017 году титул «Мисс Казань». В том же году она приняла участие в конкурсе «Мисс Россия», став одной из 50 участниц конкурса.

Она является магистром по специальности «переводчик английского языка». В 2020 году Харисова устроилась ведущей клубного телевидения клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». В 2021 году Харисова переехала в Москву, где устроилась ведущей телепрограммы «Все на Матч», которая выходит на «Матч ТВ».

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Первый матч серии состоится 29 февраля в Казани.

Ранее жена футболиста сборной России выложила фото в купальнике.