Стало известно, почему Глушаков перешел в «Урарту»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал переход экс-полузащитника сборной России Дениса Глушакова в армянский «Урарту». В комментарии «Газете.Ru» специалист заметил, что у игрока не было вариантов продолжить карьеру в России из-за закрытия трансферного окна.

«Ему решать, продолжать ли, где и как. В России трансферное окно осталось, и ему ничего не остается, как идти куда-то в ближнее зарубежье, за границу. Я, к сожалению, давно его не видел, чтобы оценивать его игровое, функциональное состояние. Но раз он принял такое решение, могу только пожелать ему удачи. Он молодец», — сказал Балахнин.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

В турнирной таблице чемпионата Армении «Урарту» занимает четвертое место, набрав 35 очков. На первом месте идет «Пюник», имея в активе 48 баллов.

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