Четверых российских штангистов дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала четырех россиян за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

Евгений Коломиец дисквалифицирован на четыре года, Эдуард Межгихов, Александр Сафарян и Василий Половников — на четыре.

Атлеты дисквалифицированы за нарушения, которые были совершены в 2012 году.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В том числе спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Ранее бобслеист Алексей Воевода заявил о фальсификации своих допинг-проб.