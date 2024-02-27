Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Четверых российских штангистов дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала четырех россиян

close
100%
РИА Новости

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала четырех россиян за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

Евгений Коломиец дисквалифицирован на четыре года, Эдуард Межгихов, Александр Сафарян и Василий Половников — на четыре.

Атлеты дисквалифицированы за нарушения, которые были совершены в 2012 году.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В том числе спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Ранее бобслеист Алексей Воевода заявил о фальсификации своих допинг-проб.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами