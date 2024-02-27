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Березовский заявил, что на Кокорина плохо повлияли большие деньги

Вратарь Березовский о тюремном заключении Кокорина: это влияние больших денег

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kokorin9/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший голкипер московского московского «Динамо» и петербургского «Зенита» Роман Березовский заявил, что на молодых футболистов влияют большие деньги, передает «Матч ТВ».

«Это всегда влияет, люди просто этого не ощущают. Им кажется, что ничего не меняется, но это не так. Например, тот нашумевший случай с Кокориным в кафе — наверное, это следствие влияния больших денег», — сказал Березовский.

В 2018 году Кокорин попал в тюрьму. Он стал фигурантом уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Нападающий в одном из заведений столицы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму, и получил реальный срок. В сентябре 2019 года он вышел по УДО.

Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине».

Ранее на Кипре заявили, что Кокорин мог бы заиграть в Италии.

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