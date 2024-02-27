Глушаков подписал контракт с клубом из Армении

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков стал футболистом армянского «Урарту», передает пресс-служба команды.

«Приветствуем Дениса Глушакова в «Урарту» и желаем ему успехов и достижений вместе с командой», — говорится в сообщении.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

В турнирной таблице чемпионата Армении «Урарту» занимает четвертое место, набрав 35 очков. На первом месте идет «Пюник», имея в активе 48 баллов.

Ранее Глушаков признался, что может продолжить карьеру в клубе из-за рубежа.