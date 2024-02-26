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Раскрыта самая частая причина травм у начинающих лыжников

Эксперт «Спортмастер PRO» Склизков: начинающие лыжники резко дают себе нагрузку

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Shutterstock

Эксперт «Спортмастер PRO» Сергей Склизков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о частых ошибках людей, которые начинают учиться катанию на лыжах.

«Новички часто бросаются с места в карьер и резко дают себе высокую нагрузку. Или не делают разминку. Это приводит к неправильной постановке техники, быстрой усталости и усталостным травмам. Поэтому на первых порах лучше обратиться к тренеру, который поможет наработать движения и постепенно влиться в спорт», — сказал Склизков.

Эксперт «Спортмастер PRO» также отметил, что начинающие лыжники часто путают экипировку для классического и конькового хода. В результате люди применяют неправильную технику лыжного хода на неподходящих для этого ботинках и палках, что увеличивает риск получения травмы и уменьшает эффективность тренировки.

Кроме того, Склизков отметил, что начинающие лыжники обычно допускают ошибки в выборе одежды на занятие.

«Новички склонны одеваться излишне тепло, как на обычную зимнюю прогулку. Но на беговых лыжах задействуется очень много мышц, и тело вырабатывает много тепла. И, например, в горнолыжном костюме можно очень быстро перегреться», — сказал эксперт.

Ранее были названы две ошибки, которые приводят к травмам начинающих лыжников.

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