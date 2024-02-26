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Английская премьер-лига вернула 4 очка «Эвертону»

АПЛ вернула четыре очка «Эвертону», клуб поднялся на 15-е место в таблице

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Reuters

Английская премьер-лига удовлетворила апелляцию «Эвертона» по делу о нарушении финансовых правил, сообщает портал The Athletic.

В ноябре 2023 года Футбольная ассоциация (ФА) лишила мерсисайдцев десяти очков из-за нарушений, допущенных в сезоне-2021/22. После того как АПЛ удовлетворила апелляцию команды, ей было возвращено четыре балла.

После вступления решения об апелляции в силу, у «Эвертона» вместо 21 очка стало 25 очков, благодаря чему команда поднялась в турнирной таблице чемпионата страны с 17-го на 15-е место.

В июле УЕФА наказал «Ювентус» за нарушение финансового фейр-плей. Итальянский клуб не принимает участие в еврокубках в нынешнем сезоне. Туринский клуб также оштрафован на €20 млн. Из этой cуммы 10 млн являютcя уcловными — клуб выплатит эту чаcть штрафа только в том cлучае, еcли годовая финанcовая отчетноcть туринцев за 2023, 2024 и 2025 финанcовые годы не будет cоответcтвовать требованиям УЕФА.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков может подписать контракт с «Урарту».

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