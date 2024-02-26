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Колосков одним словом описал участие РФС в эксперименте ФИФА

Колосков поддержал введение объяснений судей после просмотра VAR в РПЛ и Кубке

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал нововведение, при котором арбитры в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России будут объявлять свои решения по стадиону после просмотра эпизода с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR). Его слова передает Legalbet.

«Все, что необычно, то сначала воспринимается с большим опасением. Насколько будут слышны объявления судей по стадиону? Это на хоккее все слышно. Сложно сказать, дойдет ли до зрителей словесное решение арбитра. Если это задумано, значит, какой-то смысл в этом есть. Охарактеризовал бы словом: необычно.

Наверное, мы хотим быть пионерами. Если есть какой-то опыт других федераций, то, наверно, его проанализировали. Но и отвергать тоже с ходу будет неправильно. Я бы поддержал инициативу, но не знаю, насколько она полезна», — заявил Колосков.

26 февраля Российский футбольный союз (РФС) объявил, что будет участвовать в эксперименте, который проводят Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) и Международная федерация футбола (ФИФА).

Арбитры на играх чемпионата и Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции уже в весенней части сезона-2023/24.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее молодых российских футболистов призвали бить палкой.

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