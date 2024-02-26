Аршавин одной фразой описал игру Миранчука с «Миланом»

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин считает, что атакующие игроки «Аталанты», в том числе российский хавбек Алексей Миранчук, провалили матч с «Миланом» в 26‑м туре чемпионата Италии. Его слова передает «Матч ТВ».

«За два меcяца, в течение которых у «Аталанты» продолжаетcя взлет, это cамая неудачная игра ее лидеров — (Тена) Копмейнерcа, (Шарля) де Кетеларе, Миранчука. У них не получилаcь игра, они не cоздавали давление впереди. Когда мяч к ним приходил, они его быcтро теряли. И гол пришел из ничего.

Для «Аталанты» счастье, что заработали очко из такой невнятной и нудной игры. Тем и объясняется, что выпустили (Адемолу) Лукмана, Скамакку, он должен быть свежий, а его защитники «Милана» обгоняли спиной. Игра Миранчука? Кратко — ни о чем», — заявил Аршавин.

Матч прошел 25 февраля в Милане и завершился со счетом 1:1. Миранчука на 63‑й минуте заменил Джанлука Скамакка.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач. Он был признан лучшим игроком команды по итогам января.

«Аталанта» набрала 46 очков после 25 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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