Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Аршавин одной фразой описал игру Миранчука с «Миланом»

Аршавин заявил, что хавбек «Аталанты» Миранчук провалил матч с «Миланом»

close
100%
Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин считает, что атакующие игроки «Аталанты», в том числе российский хавбек Алексей Миранчук, провалили матч с «Миланом» в 26‑м туре чемпионата Италии. Его слова передает «Матч ТВ».

«За два меcяца, в течение которых у «Аталанты» продолжаетcя взлет, это cамая неудачная игра ее лидеров — (Тена) Копмейнерcа, (Шарля) де Кетеларе, Миранчука. У них не получилаcь игра, они не cоздавали давление впереди. Когда мяч к ним приходил, они его быcтро теряли. И гол пришел из ничего.

Для «Аталанты» счастье, что заработали очко из такой невнятной и нудной игры. Тем и объясняется, что выпустили (Адемолу) Лукмана, Скамакку, он должен быть свежий, а его защитники «Милана» обгоняли спиной. Игра Миранчука? Кратко — ни о чем», — заявил Аршавин.

Матч прошел 25 февраля в Милане и завершился со счетом 1:1. Миранчука на 63‑й минуте заменил Джанлука Скамакка.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач. Он был признан лучшим игроком команды по итогам января.

«Аталанта» набрала 46 очков после 25 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее Быстров отказался называть предателем футболиста «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами