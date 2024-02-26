Условия МОК по допуску России на Игры назвали противоречащими законодательству

Чемпионка России по плаванию Евгения Чикунова критично высказалась о критериях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на летние Олимпийские игры — 2024, отметив, что не готова ехать на таких условиях. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Читала эти условия, там есть расплывчатые пункты, их можно понять по-разному. Они идут вразрез. Они противоречат законодательству. Я не готова таких условиях ехать на Олимпиаду. С одной стороны, классно, МОК нам сказал, что езжайте под нейтральным статусом. Но от World Aquatics никаких изменений не последовало», — заявила спортсменка.

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

На чемпионате России 2019 года на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова установила юношеский рекорд страны, показав время в 2 минуты 22,67 секунды. В октябре 2020 года она установила новый юношеский рекорд России на дистанции 50 метров брассом 30,81 секунды.

Чикунова является обладательницей серебряных наград чемпионата мира на короткой воде (2021) и чемпионата Европы 2021 в составе комбинированной эстафеты. Также в 2021 году она выиграла чемпионат Европы на короткой воде, победив на дистанции 200 м брассом.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом еще в марте 2022 года.

Ранее стало известно, когда Россия примет решение по участию в Олимпиаде-2024.