Дисквалифицированная за допинг Валиева снялась в шоу «Кондитер. Дети»

Российская фигуристка Камила Валиева, которая отбывает четырехлетнюю дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, приняла участие в съемках нового сезона телешоу «Кондитер. Дети». Об этом сообщила «Вечерняя Казань».

Программа выходит в эфир на телеканале «Пятница». Суть шоу — дети соревнуются в приготовлении лучших десертов для звездных гостей.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Допинг-проба, которая дала положительный результат, была взята на чемпионате России — 2022.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее олимпийский чемпион заявил о нереальности возвращения Валиевой в спорт.