Кучеров повторил рекорд Овечкина

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка (гол + три результативные передачи) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз» и перешагнул отметку в 100 баллов за сезон.

Теперь на его счету четыре сезона за карьеру в НХЛ со 100+ очками, как и у рекордсмена среди российских игроков по этому показателю — нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Теперь на счету Кучерова 102 очка (38 шайб и 64 передачи) в 59 играх. Он стал первым хоккеистом в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги, кто преодолел отметку в сто очков. Он продолжает возглавлять гонку бомбардиров текущего сезона.

Матч завершился победой «Лайтнинг» над «Дэвилз» со счетом 4:1. «Тампа» одержала вторую победу подряд, набрала 69 очков в 60 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» после третьего поражения в четырех последних играх регулярного чемпионата находится на девятой строчке с 62 баллами в 58 играх.

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