Аршавин объяснил, почему не станет политиком

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что у него нет планов начинать политическую карьеру. Об этом он рассказал Sport24.

«Пишут, что я могу пойти в депутаты? Конечно, нет. Почему? Потому что я — спортсмен. Мне не интересно», — заявил экс-футболист.

Аршавин — обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита». В составе петербургского клуба он трижды становился победителем чемпионата России и в общей сложности завоевал с клубом семь трофеев. Также он выступал за английский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат».

На данный момент он занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. На протяжении двух лет бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России занимал руководящую должность в молодежном департаменте клуба, после чего стал заниматься спортивным развитием.

Ранее Аршавин рассказал о тренерских амбициях.