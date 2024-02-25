Названы три российских хоккеиста, которые определяют развитие НХЛ

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин ответил на вопрос, можно ли сравнить хоккеиста «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным и форвардом «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым. Его слова передает RT.

«Можно ли сравнивать Капризова по уровню таланта с Кучеровым и Панариным? Если оставить за скобками Овечкина, который для нас просто все, эти три игрока уже являются лицами НХЛ, и это те люди, которые сейчас определяют дальнейшее развитие лиги», — заявил специалист.

В ночь на 25 февраля по московскому времени Капризов в матче с «Сиэтл Кракен» набрал три очка, записав на свой счет дубль и результативную передачу. Он продлил свою результативную серию до восьми матчей. Капризову удалось выдать восьмиматчевую очковую серию в пятый раз за карьеру в НХЛ, что является лучшим показателем среди всех игроков «Миннесоты».

Всего в сезоне-2023/24 Капризов набрал 63 (26+37) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ.

На счету Панарина 58 матчей, 32 гола и 46 ассистов. Кучеров за столько же игр забросил 37 шайб и сделал 61 голевую передачу.

Ранее Овечкин прервал свою результативную серию в НХЛ.