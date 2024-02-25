Стало известно, когда Россия примет решение по участию в Олимпиаде-2024

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что решение по участию российских спортсменов в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже будет принято после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) выставит окончательные условия. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ключевым при принятии решения будет уважение наших спортсменов и тренеров, соблюдение их прав и интересов, соблюдение базовых принципов олимпийской хартии. Ждем финального решения МОК и финальных рекомендаций по участию наших спортсменов. И совместно с ОКР и спортивным сообществом примем решение», — заявил Матыцин.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Ранее помощник президента рассказал о поручении Путина по участию России в Олимпиаде-2024.