Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Зенит» стал худшим клубом России из-за трансферов

«Зенит» — худший клуб РПЛ по трансферному балансу за последние пять сезонов

close
100%
Михаил Киреев/РИА Новости

Исследовательская организация CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по трансферному балансу за последние пять сезонов.

При этом в рейтинг вошли только шесть команд — те, чей объем трансферов (расходы и доходы) превысил €100 млн за последние пять сезонов. Лучшим по этому показателю стал московский ЦСКА — минус €10 млн. Второе и третье место делят столичное «Динамо» и «Краснодар» — минус €63 млн.

Чемпион России «Зенит» показал худший результат. На счету петербургского клуба оказалось минус € 126 млн. «Зенит» в зимнее трансферное окно 2024 года купил четырех футболистов, в общей сумме отдав за новичков €30 млн.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Зенит» примет московский «Спартак», а «Краснодар» сыграет с идущим седьмым казанским «Рубином» дома.

Ранее Александр Мостовой заявил о синдроме зависимости клубов РПЛ от «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами