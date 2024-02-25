«Зенит» стал худшим клубом России из-за трансферов

Исследовательская организация CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по трансферному балансу за последние пять сезонов.

При этом в рейтинг вошли только шесть команд — те, чей объем трансферов (расходы и доходы) превысил €100 млн за последние пять сезонов. Лучшим по этому показателю стал московский ЦСКА — минус €10 млн. Второе и третье место делят столичное «Динамо» и «Краснодар» — минус €63 млн.

Чемпион России «Зенит» показал худший результат. На счету петербургского клуба оказалось минус € 126 млн. «Зенит» в зимнее трансферное окно 2024 года купил четырех футболистов, в общей сумме отдав за новичков €30 млн.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Зенит» примет московский «Спартак», а «Краснодар» сыграет с идущим седьмым казанским «Рубином» дома.

Ранее Александр Мостовой заявил о синдроме зависимости клубов РПЛ от «Зенита».