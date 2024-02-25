Названы причины поражения Калинской в финале турнира в Дубае

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль тарпищев объяснил, почему россиянка Анна Калинская не сумела завоевать титул на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Она играла прилично, но присутствовала нервная усталость. Может быть, в концовке не хватило разумного риска. Но это зависит от свежести. После середины третьего сета пошли ошибки, да и в концовке второго они были. Она пыталась рвать игру, но иногда рвала ее не на тех мячах», — заявил Тарпищев.

Калинская уступила представительнице Италии Ясмине Паолини 6:4, 5:7, 5:7. Для россиянки этот финал WTA стал первым в ее карьере.

На пути к финалу россиянка обыграла американку из топ-3 мирового рейтинга Кори Гауфф и первую ракетку мира Игу Свентек.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинская, набрав 1323 очка, занимает 40-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очка).

Ранее в ФТР рассказали, что не хватило Калинской для победы на турнире в Дубае.