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Овечкин прервал свою результативную серию в НХЛ

Овечкин прервал результативную серию из 10 матчей подряд в НХЛ

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Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

25 февраля «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лини (НХЛ) встречался с «Флоридой Пантерз» и уступил в овертайме со счетом 2:3.

«Кэпиталз» вели за четыре минуты до окончания встречи, но уступили в овертайме. Овечкин провел на льду 18 минут и шесть секунд.

Стоит отметить, что для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина этот матч стал 1400-м за все время выступления в НХЛ. Однако, ему не удалось отличиться в этой встрече. Таким образом россиянин прервал свою 10-матчевую результативную серию. В этих матчах он оформил 8+6.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 53 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами.

Россиянин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее сообщалось, что россиянин стал вторым хоккеистом НХЛ в сезоне, сделавшим 60 ассистов.

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