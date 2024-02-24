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Клубы РПЛ обвинили в большом количестве денег от госкорпораций

Булыкин заявил, что в российском футболе слишком много денег от госкорпораций

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) бездумно тратят деньги от госкорпораций. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Клубы порой бездумно тратят деньги, потому что понимают, что это деньги госкорпораций. Если трансферы будут неудачными, то у клуба все равно появится шанс купить еще кого-то за большие деньги. А вот если бы этих денег было меньше, то к покупкам относились бы более взвешенно. Сейчас довольно часто к нам приезжают легионеры за большие деньги, но сомнительного качества. Это очень плохо», — заявил Булыкин.

23 февраля закрылось зимнее трансферное окно в РПЛ. Больше всех потратился петербургский «Зенит» — €29,85 млн. Остальные клубы чемпионата в сумме потратили чуть более €39 млн.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Мостовой заявил, что тренера «Спартака» не знают в Испании.

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