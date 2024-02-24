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Валиева обратилась к Тутберидзе с тремя словами

Фигуристка Валиева поздравила тренера Тутберидзе с 50-летием

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Максим Богодвид/РИА Новости

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева обратилась к тренеру Этери Тутберидзе в день ее 50-летия.

«С днем рождения», — написала Валиева в своих социальных сетях, прикрепив три эмодзи взрывающихся хлопушек.

Тутберидзе поделилась сообщением Валиевой на своей странице.

17-летняя фигуристка тренировалась в группе Тутберидзе с 2018 года. В данный момент Валиева отстранена от тренировок в группе из-за дисквалификации за допинг. Также фигуристке запретили выступать в шоу Тутберидзе весной 2024 года: ее уже заменила Александра Трусова.

Дисквалификация продлится до 24 декабря 2025 года.

За время сотрудничества с Тутберидзе, помимо победы на юниорском чемпионате мира — 2020, Валиева завоевала золото финала юниорской серии Гран-при, а также победила на двух этапах взрослой серии Гран-при в 2021 году — в Канаде и России.

Остальные медали у Валиевой отняли из-за положительной допинг-пробы на запрещенный триметазидин, которую она сдала в декабре 2021 года. В частности, фигуристку лишили золота командного турнира на Олимпийских играх в Пекине — 2022, а также побед на чемпионате России и чемпионате Европы в сезоне-2021/22.

Ранее Валиевой разрешили посещать только один вид спортивных мероприятий.

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