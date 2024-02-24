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Теннисистке Калинской предрекли топ-10 мирового рейтинга

Глава ФТР Тарпищев предрек Калинской топ-10 мирового рейтинга в 2024 году

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Алексей Даничев/РИА Новости

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС заявил, что успешно выступающая на турнире WTA-1000 Анна Калинская может попасть в топ-10 мирового рейтинга ближе к концу 2024 года.

По его мнению, 25-летняя россиянка должна была пробиться в теннисную элиту намного раньше.

«Калинская прибавила заметно, мозги и техника у нее хорошие. Вопрос только в физике, но она еще может прибавить. Если бы в 20 лет также подходила к работе, то могла бы добиться намного большего. Но потенциал есть, реально в топ-10 может оказаться», — заявил Тарпищев.

В полуфинале турнира в Дубае Калинская оказалась сильнее первой ракетки мира Игы Свентек. Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась уверенной победой 25-летней москвички со счетом 6:4, 6:4. По ходу игры россиянка исполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 68% мячей с первой подачи. Ее соперница выполнила шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и выиграла 66% мячей с первой подачи.

В финальном матче Калинская сыграет против итальянки Ясин Паолини. Игра пройдет 24 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) теннисистка, набрав 1323 очка, занимает 40-е место. В нынешнем сезоне 25-летняя Калинская в одиночном разряде одержала 13 побед при 4 поражениях.

Ранее прогресс россиянки, победившей первую ракетку мира, связали с внутренним спокойствием

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