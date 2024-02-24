Министр по делам женщин Бразилии назвала приговор Алвесу слишком мягким

Министр по делам женщин Бразилии Сида Гонсалвес в своих социальных сетях раскритиковала приговор бывшему футболисту «Барселоны» Дани Алвесу по делу об изнасиловании.

По ее мнению, наказание в виде лишения свободны сроком на 4,5 года является оскорбительным для женщин, которые подверглись домогательствам.

«В Испании вынесли приговор за изнасилование, совершенное Алвесом. Мы знаем, что это мягкий приговор по отношению к женщине, но пусть он послужит примером для Бразилии и всего мира: слово женщины имеет ценность, а нет значит нет», — написала Гонсалвес.

В январе 2023 года Алвес был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Потерпевшая уже отказалась от компенсации и хочет для спортсмена только тюремного наказания. Мексиканский «Пумас» расторг контракт с самым титулованным футболистом мира. Также жена Алвеса сообщила об уходе от защитника после случившегося.

Ранее Василий Уткин предложил «Спартаку» приобрести осужденного Дани Алвеса.