Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Министр по делам женщин Бразилии назвала приговор Алвесу слишком мягким

Министр по делам женщин Бразилии Гонсалвес назвала приговор Алвесу очень мягким

close
100%
Alberto Estevez/Reuters

Министр по делам женщин Бразилии Сида Гонсалвес в своих социальных сетях раскритиковала приговор бывшему футболисту «Барселоны» Дани Алвесу по делу об изнасиловании.

По ее мнению, наказание в виде лишения свободны сроком на 4,5 года является оскорбительным для женщин, которые подверглись домогательствам.

«В Испании вынесли приговор за изнасилование, совершенное Алвесом. Мы знаем, что это мягкий приговор по отношению к женщине, но пусть он послужит примером для Бразилии и всего мира: слово женщины имеет ценность, а нет значит нет», — написала Гонсалвес.

В январе 2023 года Алвес был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Потерпевшая уже отказалась от компенсации и хочет для спортсмена только тюремного наказания. Мексиканский «Пумас» расторг контракт с самым титулованным футболистом мира. Также жена Алвеса сообщила об уходе от защитника после случившегося.

Ранее Василий Уткин предложил «Спартаку» приобрести осужденного Дани Алвеса.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами