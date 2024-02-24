В Госдуме предрекли лишение Латвией гражданства участников «Игр будущего»

Олимпийская чемпионка 2006 года и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Матч ТВ» заявила, что хоккеисты команды Baltic Select, которые выступают на «Играх будущего», могут лишиться по решению властей Латвии не только профессиональной лицензии, но и гражданства.

«Сейчас хоккеистов лишили лицензии. Думаю, там может дойти дело и до лишения гражданства. И разве здесь государство не вмешивается в дела спорта? Это двойные стандарты. Пусть кусаются. Все те, кто приехали на «Игры будущего», выступают здесь с удовольствием», — заявила Журова.

В команде Baltic Select, которая дошла до полуфинала и уступила в борьбе за третье место, выступают восемь хоккеистов. Игроки сначала соревнуются в киберспортивной версии хоккея, после чего выходят на лед и определяют победителя в реальном матче.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего». Соревнования завершатся 3 марта. На «Игры будущего» приглашаются профессиональные спортсмены и клубы всей планеты. Всего киберспортсмены выступят в 21 дисциплине. Участие в соревнованиях примут 107 стран. Общий призовой фонд турнира составляет $10 млн.

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