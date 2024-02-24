Проходящий программу помощи НХЛ россиянин вернется в состав «Колорадо»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин до конца регулярного сезона вернется в состав команды. Об этом сообщает журналист Эдриан Дэйтер в Twitter.

По его словам, возвращение российского форварда можно рассматривать как усиление состава «лавин» перед стартом плей-офф.

«После консультаций с несколькими источниками могу с уверенностью заявить — Ничушкин вернется в состав до конца регулярного сезона. Я не знаю точно, когда именно это случится, но он вернется. И поскольку клуб знает, что один из лучших нападающих вернется, то большой активности в дедлайне переходов от них ожидать не стоит», — заявил Дэйтер

15 января стало известно о том, что 28-летний нападающий пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. В текущем сезоне в активе Ничушкина 42 очка (22 гола и 20 передач) в 40 матчах регулярного чемпионата.

Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

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