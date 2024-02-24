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Первая ракетка мира заявила, что злится из-за поражения российской теннисистке

Теннисистка Свентек о поражении от Калинской: я должна принять это и отпустить

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Joaquim Ferreira/Global Look Press

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала свое поражение от представительницы России Анны Калинской в полуфинальном поединке турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), отметив, что ее соперница заслужила место в финале. Ее слова передает Sports.ru.

«Это были напряженные две недели. Я злюсь, но, с другой стороны, мало игроков, которые выдерживают такие турниры. Я просто должна принять это и отпустить. Она хорошо играла. Конечно, она заслуживает место в финале. Думаю, это все же больше про меня и мой уровень. Я не смогла применить свою тактику», — заявила Свентек.

Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась уверенной победой 25-летней москвички со счетом 6:4, 6:4. По ходу игры россиянка исполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 68% мячей с первой подачи. Ее соперница выполнила шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и выиграла 66% мячей с первой подачи.

В финальном матче Калинская сыграет против итальянки Ясин Паолини. Игра пройдет 24 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинская, набрав 1323 очка, занимает 40-е место. Лидировать продолжает Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очка).

Ранее в ФТР объяснили, за счет чего россиянка смогла сенсационно обыграть первую ракетку мира.

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