Российская теннисистка выложила фото в крохотном бикини

Российская теннисистка Анастасия Потапова в своих социальных сетях поделилась фотографией с отдыха в Дубае (ОАЭ). Девушка позирует с чашкой в руке в черно-оранжевом бикини.

«Лучшее место для чашки кофе», — подписала фото Потапова.

Потапова является победительницей пяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде). В 2016 году россиянка выиграла юниорский турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она являлась первой ракеткой мира в рейтинге ITF среди юниоров.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова, набрав 1467 очков, занимает 35-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очков).

Зимой 2023 года Потапова стала женой бывшего российского теннисиста Александра Шевченко. В настоящее время он представляет сборную Казахстана. Пара знакома с девяти лет.

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