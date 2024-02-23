В Госдуме объяснили, почему Валиева сидела рядом с Путиным на «Играх будущего»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпиона Светлана Журова считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин хотел поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву во время церемонии открытия «Игр будущего». Ее слова приводит Betonmobile.

«Президент хотел поддержать и показать, что мы своих не бросаем. Страна к таким случаям, особенно связанными с женщинами, относится очень трепетно. После всего случившегося с Валиевой, думаю, президент хотел её поддержать», — заявила Журова.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего», во время которой Валиева сидела рядом с Путиным.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото, а после дисквалификации она также была лишена этой медали, а российской команде присудили бронзу.

Ранее экс-глава Международной федерации хоккея заявил, что ему жаль Валиеву.