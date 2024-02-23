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Названа причина, из-за которой «Динамо» не сможет бороться за чемпионство в РПЛ

Экс-игрок Зыков заявил, что у «Динамо» не состава для борьбы за победу в РПЛ

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Артур Лебедев/РИА Новости

Бывший капитан московского «Динамо» и экс-бывший защитник сборной СССР Валерий Зыков признался, что не верит в то, что столичный клуб сможет догнать «Краснодар» и петербургский «Зенит», чтобы побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Состав у «Динамо» не для борьбы за чемпионство. Бронза — потолок», — заявил Зыков.

Также экс-футболист отметил, что не понимает, зачем клуб подписывает иностранцев — как футболистов, так и тренеров. Он предложил пригласить на пост наставника команды бывшего главного тренера другого столичного клуба — «Локомотива» — Юрия Семина, отметив, что он держит себя в отличной форме.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» идет на третьем месте, набрав 32 очка после 18 туров. Матч 19-го тура москвичи проведут 3 марта, на своем поле они примут «Локомотив».

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Спартак» может создать проблемы «Зениту».

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