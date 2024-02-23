Адвокат объяснил, почему Промесу нельзя лично давать показания в деле о наркотиках

Адвокат Игорь Бушманов объяснил, почему нидерландскому нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу не стоит лично являться в суд для дачи показаний по делу о контрабанде наркотиков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Избрана мера наказания в лишения свободы, объявлен международный розыск, в целях исполнения приговоров, в случае добровольной явки в суд, наиболее вероятно незамедлительное задержание сразу после пересечения границы Нидерландов, либо страны-партнера по соглашению о выдаче разыскиваемых», — заявил Бушманов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. 22 февраля РБК сообщил о том, что Промес готов лично дать показания в суде Амстердама при условии, что он не будет задержан.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец забил шесть мячей и отдал столько же передач в 17 матчах чемпионата России.

Ранее в прокуратуре ответили на условия, выдвинутые Промесом.