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Российская теннисистка заявила о многочисленных случаях заражения вирусом в Дубае

Потапова сообщила, что теннисистки на турнире в Дубае подхватили вирус

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российская теннисистка Анастасия Потапова в своих социальных сетях рассказала о том, что подхватила вирус во время выступления на турнире в Дубае (ОАЭ).

«Дубай… На самом деле это была позитивная для меня серия из турниров. Конечно, всегда хочется больше и лучше, но надо уметь принимать поражения и делать из них выводы. Дальше по планам дать организму отдохнуть, потому что многие девочки подхватили вирус. Я не стала исключением, приходилось играть с симптомами болезни. Но уверена, что до Индиан-Уэллса я успею и восстановиться, и подготовиться на все 100%», — написала Потапова.

Россиянка завершила выступление на турнире в Дубае в третьем круге, уступив китаянке Чжэн Циньвэнь со счетом 3:6, 2:6. В сетке осталась лишь одна представительница РоссииАнна Калинская. В четвертьфинале она сыграет с американкой Кори Гауфф.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова, набрав 1467 очков, занимает 35-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очков).

Ранее Рублев сенсационно уступил 18-летнему теннисисту из второй сотни рейтинга.

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