Министр спорта Матыцин объяснил, почему Валиева сидела рядом с Путиным на «Играх будущего»

Министр спорта России Олег Матыцин ответил, находится ли фигуристка Камила Валиева под защитой президента Владимира Путина. Его слова передает «Чемпионат».

«Камила была приглашена и была участником церемонии открытия, сидела рядом с президентом Российской Федерации. Президент — это наш гарант не только Конституции, но и гарант стабильности развития спорта. Мы видим, какое большое внимание уделяет глава Российской Федерации спорту, спортсменам и защите их интересов», — сказал Матыцин.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего», во время которой Валиева сидела рядом с Путиным.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой.

Ранее Валиева рассказала, за что благодарна Путину.