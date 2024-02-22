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Медведев назвал паскудной историей недопуск России на ОИ-2024

Дмитрий Медведев назвал паскудной историей недопуск России на ОИ-2024

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за недопуск российских атлетов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, подобные действия являются недопустимыми.

«Это абсолютно паскудная история, которая характеризует нравы, царящие в МОК. Международный спорт находится в кризисе. Спорт — это бизнес, это политика, и в ряде случаев — преступность. Об этом нужно помнить, когда мы принимаем решение об участии или неучастии в соревнованиях», — заявил Медведев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее в Олимпийском комитете России рассказали о перспективах участия на Играх в Париже.

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